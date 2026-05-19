Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
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19.05.2026 19:16:06
Semi Mania Takes A Breather On China Fear And Seagate Comment, But Nvidia Can Reignite It; Trump Buys More Time
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