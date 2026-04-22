Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Milliarden CNY – ein Plus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A 1,73 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at