|
22.04.2026 06:31:29
Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Milliarden CNY – ein Plus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A 1,73 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!