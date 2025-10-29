Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,030 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,04 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

