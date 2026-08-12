Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 2,60 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at