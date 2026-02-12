Semiconductor Manufacturing International A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Semiconductor Manufacturing International A hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,81 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,630 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 67,32 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 57,79 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at