Semiconductor Manufacturing International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Semiconductor Manufacturing International stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Semiconductor Manufacturing International ein EPS von 0,100 HKD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 19,54 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Semiconductor Manufacturing International 17,16 Milliarden HKD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,680 HKD gegenüber 0,480 HKD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,53 Prozent auf 73,01 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,66 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at