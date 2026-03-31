Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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31.03.2026 18:16:22
Semiconductor Whiplash: SOXS ETF Surge Fades Fast As Western Digital, ON, Chip ETFs Rebound
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