SemiLEDs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SemiLEDs veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

SemiLEDs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at