SemiLEDs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SemiLEDs ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SemiLEDs die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SemiLEDs mit einem Umsatz von insgesamt 9,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at