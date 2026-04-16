SemiLEDs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SemiLEDs hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 90,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at