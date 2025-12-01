SemiLEDs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SemiLEDs veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 13,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SemiLEDs 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,150 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,320 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 730,31 Prozent auf 43,01 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at