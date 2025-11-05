Semirara Mining and Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Semirara Mining and Power stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,35 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Semirara Mining and Power 0,730 PHP je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Semirara Mining and Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,93 Milliarden PHP im Vergleich zu 13,08 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at