Semirara Mining and Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Semirara Mining and Power hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,12 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Semirara Mining and Power 0,960 PHP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,45 Prozent auf 18,59 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,82 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at