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01.05.2026 06:31:29
Semirara Mining and Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Semirara Mining and Power hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 PHP gegenüber 1,02 PHP im Vorjahresquartal.
Semirara Mining and Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,51 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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