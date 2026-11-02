Semirara Mining and Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Semirara Mining and Power gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Semirara Mining and Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 PHP je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,64 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 11,93 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at