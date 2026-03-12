Semirara Mining and Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Semirara Mining and Power hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,97 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 42,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,52 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,07 PHP beziffert. Im Vorjahr waren 4,62 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 19,89 Prozent auf 52,23 Milliarden PHP. Im Vorjahr hatte Semirara Mining and Power 65,19 Milliarden PHP umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,98 PHP je Aktie sowie einem Umsatz von 56,74 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at