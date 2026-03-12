12.03.2026 06:31:29

Semirara Mining and Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Semirara Mining and Power hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,97 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 42,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,52 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,07 PHP beziffert. Im Vorjahr waren 4,62 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 19,89 Prozent auf 52,23 Milliarden PHP. Im Vorjahr hatte Semirara Mining and Power 65,19 Milliarden PHP umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,98 PHP je Aktie sowie einem Umsatz von 56,74 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen