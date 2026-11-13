SEMITEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SEMITEC lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 71,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEMITEC noch ein Gewinn pro Aktie von 58,91 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SEMITEC mit einem Umsatz von insgesamt 7,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at