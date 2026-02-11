SEMITEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SEMITEC hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 80,99 JPY gegenüber 67,62 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,44 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at