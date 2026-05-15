15.05.2026 06:31:29

SEMITEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEMITEC hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,66 JPY gegenüber 74,20 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SEMITEC mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 276,23 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 291,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SEMITEC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 25,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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