Semler Scientific gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Semler Scientific hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,5 Millionen USD – eine Minderung von 44,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at