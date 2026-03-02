Semnur Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Semnur Pharmaceuticals hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Semnur Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.

Semnur Pharmaceuticals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at