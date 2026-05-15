Semnur Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Semnur Pharmaceuticals hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Semnur Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at