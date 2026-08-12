Semnur Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Semnur Pharmaceuticals hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Semnur Pharmaceuticals -0,140 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at