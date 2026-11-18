Semper Paratus Acquisition A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Semper Paratus Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Semper Paratus Acquisition A -1,500 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at