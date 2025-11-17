|
Semper Paratus Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Semper Paratus Acquisition A hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Semper Paratus Acquisition A ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
