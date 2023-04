Semperit-Aktie dreht ins Plus: Semperit schüttet Dividende von 4,50 Euro je Aktie aus

Die börsennotierte Semperit wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Basisdividende von 1,50 Euro je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von 3,00 Euro je Aktie nach Vollzug des Verkaufs der Medizinsparte ausschütten.

Einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands stimmte die Hauptversammlung am heutigen Dienstag zu, wie Semperit mitteilte. Außerdem wurden zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Thomas Cord Prinzhorn neu in das Gremium und zu dessen Vorsitzenden gewählt. Marion Weissenberger-Eibl wurde ebenfalls neu in den Aufsichtsrat berufen. Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Stefan Fida gewählt, der das Kontrollgremium interimistisch seit Dezember 2022 geleitet hat.

Am Mittwoch ging es für die Semperit-Aktie in Wien zunächst moderat abwärts. Inzwischen hat das Papier jedoch die Richtung gewechselt und legt zeitweise um 0,38 Prozent auf 26,40 Euro zu.

APA