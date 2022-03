Semperit-Aktie geht schwächer aus dem Handel: Semperit schockt mit Gewinnwarnung

Das Unternehmen werde "wesentlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen - derzeit bei einem EBITDA von 100-120 Mio. Euro - liegen. Grund für die Rücknahme ist der Krieg in der Ukraine", so Semperit am Mittwoch in einer Aussendung.

"Aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und der damit im Zusammenhang stehenden Sanktionsmaßnahmen und Unwägbarkeiten erwartet die Semperit-Gruppe Materialengpässe sowie deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen, Vorprodukten, Energie und Transportleistungen. Darüber hinaus werden die geopolitischen und marktbezogenen Entwicklungen möglicherweise zu Friktionen in der Produktion an den europäischen Standorten und in weiterer Folge zu Lieferverzögerungen und -einschränkungen führen", teilte die Wiener Firma mit.

In Wien fiel die Semperit-Aktie um 2,60 Prozent und schloss bei 24,35 Euro.

stf/tpo

APA