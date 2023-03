Semperit-Aktie gewinnt: Semperit schlägt großzügige Dividende vor - Bis zu 5 Euro geplant

Der börsennotierte Wiener Gummi- und Kautschukkonzern Semperit schlägt für 2022 eine Basisdividende von 1,50 Euro je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von 2,00 bis 3,50 Euro je Aktie vor.

Insgesamt ergebe sich dadurch ein Dividendenvorschlag in Höhe von maximal 5,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 (Vorjahr: 1,50 Euro je Aktie). Die Basisdividende werde am 3. Mai 2023 zur Auszahlung gelangen, so das Unternehmen Mittwochabend.

Die Semperit-Aktie schloss den Wiener Handel mit einem Plus von 1,76 Prozent auf 23,10 Euro ab.

APA