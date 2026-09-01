Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|Verkauf an Trelleborg
|
01.09.2026 16:38:00
Semperit-Aktie im Plus: Verkauf von Beteiligung in Deutschland
Käufer ist die schwedische Trelleborg Group, gab Semperit am Dienstag bekannt, ohne finanzielle Details zur Transaktion zu nennen. Die M+R Dichtungstechnik GmbH ist den Angaben zufolge auf Fassadenlösungen spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 7,4 Mio. Euro.
Die Semperit-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,29 Prozent höher bei 17,00 Euro.
tpo/phs
APA
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|17.08.26
|Semperit buy
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|18.05.26
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|20.04.26
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|19.03.26
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|13.02.26
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|14.02.18
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