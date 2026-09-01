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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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Verkauf an Trelleborg 01.09.2026 16:38:00

Semperit-Aktie im Plus: Verkauf von Beteiligung in Deutschland

Semperit-Aktie im Plus: Verkauf von Beteiligung in Deutschland

Der in Wien ansässige, börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit trennt sich von seinem Mehrheitsanteil am deutschen Profilhersteller M+R Dichtungstechnik GmbH.

Käufer ist die schwedische Trelleborg Group, gab Semperit am Dienstag bekannt, ohne finanzielle Details zur Transaktion zu nennen. Die M+R Dichtungstechnik GmbH ist den Angaben zufolge auf Fassadenlösungen spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 7,4 Mio. Euro.

Die Semperit-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,29 Prozent höher bei 17,00 Euro.

tpo/phs

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