Semperit-Aktie in Grün: Dividende für 2025 ausgesetzt
Das Semperit-Management will mit der Dividenden-Aussetzung die finanzielle Substanz des Unternehmens stärken und in weitere Wachstumsbereiche investieren. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 0,50 Euro je Aktie. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat sich das Geschäftsjahr 2025 laut Semperit "leicht besser als erwartet entwickelt". Im zweiten Halbjahr habe es "eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung" gegeben. Der Konzern verwies auf "wirksame Effizienzmaßnahmen und eine stabilere Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen".
Die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 will Semperit am 18. März veröffentlichen. Die Hauptversammlung ist für den 27. April angesetzt.
Die Semperit-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,47 Prozent stärker bei 12,96 Euro.
