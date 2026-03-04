Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gewinnrücklagen 04.03.2026 17:57:00

Semperit-Aktie in Rot: Dividende für 2025 ausgesetzt

Semperit-Aktie in Rot: Dividende für 2025 ausgesetzt

Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will seinen Aktionären für das abgeschlossene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen.

Der Vorstand habe heute beschlossen, den Jahresüberschuss vollständig den Gewinnrücklagen zuzuweisen und der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das Semperit-Management will mit der Dividenden-Aussetzung die finanzielle Substanz des Unternehmens stärken und in weitere Wachstumsbereiche investieren. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 0,50 Euro je Aktie. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat sich das Geschäftsjahr 2025 laut Semperit "leicht besser als erwartet entwickelt". Im zweiten Halbjahr habe es "eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung" gegeben. Der Konzern verwies auf "wirksame Effizienzmaßnahmen und eine stabilere Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen".

Die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 will Semperit am 18. März veröffentlichen. Die Hauptversammlung ist für den 27. April angesetzt.

Die Semperit-Aktie notiert im Wiener Handel schließlich 1,55 Prozent tiefer bei 12,70 Euro.

cri/hel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Semperit-Aktie steigt: Semperit will mittelfristig wieder Milliardenumsatz
Semperit-Aktie stabil: Semperit kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Semperit

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holding

mehr Analysen
19.02.26 Semperit neutral Erste Group Bank
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
12.11.25 Semperit Kauf Warburg Research
01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 12,82 0,94% Semperit AG Holding

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen