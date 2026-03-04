Semperit-Aktie in Rot: Dividende für 2025 ausgesetzt

A A

Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will seinen Aktionären für das abgeschlossene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen.

Der Vorstand habe heute beschlossen, den Jahresüberschuss vollständig den Gewinnrücklagen zuzuweisen und der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das Semperit-Management will mit der Dividenden-Aussetzung die finanzielle Substanz des Unternehmens stärken und in weitere Wachstumsbereiche investieren. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 0,50 Euro je Aktie. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat sich das Geschäftsjahr 2025 laut Semperit "leicht besser als erwartet entwickelt". Im zweiten Halbjahr habe es "eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung" gegeben. Der Konzern verwies auf "wirksame Effizienzmaßnahmen und eine stabilere Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen".

Die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 will Semperit am 18. März veröffentlichen. Die Hauptversammlung ist für den 27. April angesetzt.

Die Semperit-Aktie notiert im Wiener Handel schließlich 1,55 Prozent tiefer bei 12,70 Euro.

cri/hel

APA