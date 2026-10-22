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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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Führungswechsel 22.10.2026 17:52:00

Semperit-Aktie in Rot: Konzern bekommt neuen Finanzvorstand

Semperit-Aktie in Rot: Konzern bekommt neuen Finanzvorstand

Die Semperit AG Holding bekommt einen neuen Finanzchef.

Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger, der nach mehr als vier Jahren "einvernehmlich aus dem Unternehmen ausscheidet", wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Sorger werde sich künftig neuen beruflichen Aufgaben widmen. Kelseys Vorstandsmandat läuft bis 31. Oktober 2029.

Mit Kelsey als CFO sowie Manfred Stanek und Gerfried Eder sei das Vorstandsteam "hervorragend aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase der Semperit erfolgreich zu gestalten", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Cord Prinzhorn.

Der designierte Finanzvorstand verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Kapitalmarkt. Bei Constantia Flexibles, einem führenden Anbieter flexibler Verpackungslösungen, habe Kelsey verschiedene Managementpositionen bekleidet - zuletzt mehr als fünf Jahre als CFO. Davor war er den Angaben zufolge bei Raiffeisen Investment sowie bei Cazenove in London als Equity Analyst tätig.

In Wien notierte die Semperit-Aktie 2,86 Prozent tiefer bei 18,70 Euro.

kre

APA

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Semperit

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