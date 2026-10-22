Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|Führungswechsel
|
22.10.2026 17:52:00
Semperit-Aktie in Rot: Konzern bekommt neuen Finanzvorstand
Mit Kelsey als CFO sowie Manfred Stanek und Gerfried Eder sei das Vorstandsteam "hervorragend aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase der Semperit erfolgreich zu gestalten", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Cord Prinzhorn.
Der designierte Finanzvorstand verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Kapitalmarkt. Bei Constantia Flexibles, einem führenden Anbieter flexibler Verpackungslösungen, habe Kelsey verschiedene Managementpositionen bekleidet - zuletzt mehr als fünf Jahre als CFO. Davor war er den Angaben zufolge bei Raiffeisen Investment sowie bei Cazenove in London als Equity Analyst tätig.
In Wien notierte die Semperit-Aktie 2,86 Prozent tiefer bei 18,70 Euro.
kre
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
23.10.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
23.10.26
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|EQS-News: Change of CFO at Semperit: Richard Kelsey to succeed Helmut Sorger as of November 1 (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-News: CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger (EQS Group)
|
20.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|17,70
|-5,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.