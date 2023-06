Semperit-Aktie in Rot: Neue Strategie und Wechsel im Vorstand beschlossen

Der Aufsichtsrat habe die vom Vorstand beschlossene Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie in seiner heutigen Sitzung beschlossen, teilte Semperit mit. Neben dem Verkauf des Bereiches Sempermed gehörte dazu die Übernahme der oberösterreichischen Rico Group, die auf individuelle Elastomer- und Kunststoffprodukte spezialisiert ist.

Weiters solle die Schlauchproduktion gestärkt werden: Einerseits mit der Erweiterung des tschechischen Produktionsstandortes, andererseits mit der Fokussierung auf industrielle Anwendungen und technische Lösungen auf Elastomer-Basis.

Im Rahmen dieser Strategie gibt es künftig zwei Geschäftsfelder: Die Division Industrial Applications umfasst Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Engineered Applications enthält Rolltreppenhandläufe, Fördergurte, Seilbahnringe, weitere Elastomer-Produkte sowie die RICO Group.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung auch einen Personalwechsel beschlossen: So wird Gerfried Eder beginnend mit 1. Juli 2023 zum Vorstandsmitglied (Chief Industrial Officer) bestellt. Der seit 2000 in verschiedenen Führungspositionen bei Semperit tätige Manager war zuletzt Managing Director & Director Sales des Segments Semperflex (Hydraulik- und Industrieschläuche) und 2022 für mehr als 30 Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich. Eder wird die Verantwortung für das Geschäftsfeld Industrial Applications übernehmen.

Semperit-Vorstandsvorsitzender Karl Haider ist in der neuen Organisationsstruktur für das Geschäftsfeld Engineered Applications verantwortlich, Helmut Sorger bleibt Finanzvorstand.

"Der Aufsichtsrat hat heute auch der vorzeitigen Auflösung des Vorstandsvertrages von COO Kristian Brok mit großem Bedauern zugestimmt: Mit 30. Juni 2023 verlässt Kristian Brok das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen", teilte Semperit weiters mit. Brok war seit Jänner 2020 Mitglied des Vorstandes.

In Wien sinkt die Semperit-Aktie zeitweise um 0,88 Prozent auf 22,45 Euro.

