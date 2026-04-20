Semperit-Aktie leichter: Positiver Jahresstart erwartet - Keine Anpassung der Jahresziele

Der Kautschuk- und Gummispezialist Semperit erwartet zwar ein gutes erstes Quartal 2026, die Prognose für das Gesamtjahr bleibt aber unverändert.

Das teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Demnach soll das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal mit rund 26 Mio. Euro nur wenig unter dem Ergebnis des 4. Quartals 2025 (27,4 Mio. Euro) liegen, damit aber wesentlich besser ausfallen als das besonders schlechte Vorjahresquartal (11,1 Mio. Euro).

Die Guidance für das Gesamtjahr 2026 mit einem operativen EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) von rund 95 Mio. Euro bleibe aufrecht, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Allerdings seien "mögliche Engpässe bei Verfügbarkeiten von Rohstoffen" darin nicht abgebildet. "Die aktuellen Entwicklungen und erhöhten Unsicherheiten im Zusammenhang mit geopolitischen Ereignissen könnten vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu dämpfenden Effekten auf die Nachfrage führen", warnt Semperit zugleich. Die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

Für die Papiere von Semperit geht es im Wiener Handel zeitweise 0,66 Prozent abwärts auf 14,85 Euro.

tsk/mik

APA