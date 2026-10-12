Semperit-Aktie springt an: Konzern hebt Ergebnisprognose für 2026 an

Der in Wien ansässige, börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat seine Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr 2026 erhöht.

Nunmehr rechnet das Unternehmen mit einem operativen EBITDA von rund 115 Mio. Euro, nachdem die Erwartungen bisher bei rund 100 Mio. Euro gelegen waren. Hintergrund ist ein besserer Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026, geht aus einer Aussendung vom Montag hervor.

Wie sich die letzten Wochen des Geschäftsjahres 2026 entwickeln werden, bleibe aufgrund des kurzfristigen Bestellverhaltens vieler Kunden allerdings schwer abschätzbar. Außerdem gebe es einen einmaligen Abschreibungsbedarf von 8 Mio. Euro im dritten Quartal 2026, der das EBIT belasten werde. Grund sei die "geplante Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten", schreibt der Konzern. Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht.

Die Semperit-Aktie klettert in Wien zeitweise um 4,84 Prozent auf 19,50 Euro.

tpo/sag

APA