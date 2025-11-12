Semperit Aktie
Semperit-Aktie stabil: Semperit kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück
Der Vorstand sieht zwar ein "weiterhin herausforderndes Marktumfeld", die Auftragslage habe sich im Jahresverlauf aber spürbar erholt und habe zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen, erklärte Semperit-Chef Manfred Stanek.
Prognose präzisiert
Für das Gesamtjahr präzisierte der Vorstand seine Prognose. So soll das operative Ergebnis (EBITDA vor Projektkosten) nach 86 Mio. Euro 2024 heuer bei 78 Mio. Euro zu liegen kommen. Nach drei Quartal hält Semperit bei 55,6 Mio. Euro.
Semperit mit Sitz in Wimpassing südwestlich von Wiener Neustadt stellt unter anderem Gummi-Förderbänder für die Bergbauindustrie her, aber auch Hydraulikschläuche für Kräne. Mit Produkten von Semperit kommen viele Menschen auch im Alltag in Berührung. So stellt der Industriekonzern beispielsweise Gummihandläufe für Rolltreppen her.
Die Aktie von Semperit zeigte sich Wien letztlich bei 12,80 Euro unbewegt.
