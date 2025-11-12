Semperit Aktie

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

Grüne Zahlen 12.11.2025 17:58:00

Semperit-Aktie stabil: Semperit kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück

Der niederösterreichische Semperit-Konzern ist zurück in der Gewinnzone.

Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 2,8 Mio. Euro, nach einem Verlust von 2,5 Mio. Euro im dritten Quartal 2024. Der Quartalsumsatz legte um 1,1 Prozent auf 163 Mio. Euro zu, teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Zur Ergebnisverbesserung beigetragen hat auch ein Sparprogramm, mit dem die Kosten jährlich um rund 10 Mio. Euro gedrückt werden.

Der Vorstand sieht zwar ein "weiterhin herausforderndes Marktumfeld", die Auftragslage habe sich im Jahresverlauf aber spürbar erholt und habe zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen, erklärte Semperit-Chef Manfred Stanek.

Prognose präzisiert

Für das Gesamtjahr präzisierte der Vorstand seine Prognose. So soll das operative Ergebnis (EBITDA vor Projektkosten) nach 86 Mio. Euro 2024 heuer bei 78 Mio. Euro zu liegen kommen. Nach drei Quartal hält Semperit bei 55,6 Mio. Euro.

Semperit mit Sitz in Wimpassing südwestlich von Wiener Neustadt stellt unter anderem Gummi-Förderbänder für die Bergbauindustrie her, aber auch Hydraulikschläuche für Kräne. Mit Produkten von Semperit kommen viele Menschen auch im Alltag in Berührung. So stellt der Industriekonzern beispielsweise Gummihandläufe für Rolltreppen her.

Die Aktie von Semperit zeigte sich Wien letztlich bei 12,80 Euro unbewegt.

APA

