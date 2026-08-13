Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Jahresprognose bestätigt 13.08.2026 17:49:00

Semperit-Aktie steigt: Operativer Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gestiegen

Semperit-Aktie steigt: Operativer Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gestiegen

Der in Wien ansässige Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, verdoppelte sich das operative Ergebnis (EBITDA) im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 66,6 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 11,1 Prozent auf 355,9 Mio. Euro. Nach Steuern stand ein Gewinn von 28,6 Mio. Euro zu Buche, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 11,2 Mio. Euro verzeichnet worden war.

Die positive operative Entwicklung wurde von beiden Divisionen getragen. Die auf Schläuche und Profile ausgerichtete Sparte Semperit Industrial Applications (SIA) steigerte den Umsatz um 12,0 Prozent auf 149,7 Mio. Euro, während das EBITDA um 72,7 Prozent auf 41,9 Mio. Euro anzog. Die Division Semperit Engineered Applications (SEA) verzeichnete ein Umsatzplus von 10,4 Prozent auf 206,2 Mio. Euro; ihr EBITDA verdoppelte sich auf 32,4 Mio. Euro. Als wesentliche Treiber nannte Konzernchef Manfred Stanek mehr Volumen, eine bessere Auslastung und Effizienzmaßnahmen. "Die starke Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr zeigt die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells", so Stanek.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 41,7 Mio. Euro, nach lediglich 2,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Finanzergebnis verbesserte sich von minus 11,3 Mio. auf minus 5,3 Mio. Euro, was vor allem auf geringere Währungsverluste beim US-Dollar zurückzuführen war. Die Eigenkapitalquote stieg per Ende Juni auf 49,5 Prozent (Ende 2025: 48,5 Prozent) und der Free Cashflow kletterte auf 30,4 Mio. Euro. Für das von einem massiven Gewinneinbruch geprägte Geschäftsjahr 2025 war die Dividende komplett ausgesetzt worden. Im Juni 2026 hatte der Mehrheitseigentümer B&C-Gruppe seinen Anteil an Semperit nach einem Übernahmeangebot auf 63,4 Prozent aufgestockt.

Jahresprognose von 100 Mio. Euro EBITDA bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Semperit weiterhin ein Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Die Prognose für das operative EBITDA wurde bereits im Juli vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung auf rund 100 Mio. Euro angehoben (zuvor: 95 Mio. Euro). Das Management warnt jedoch vor einem deutlich anspruchsvolleren zweiten Halbjahr: Die infolge der Eskalation im Nahen Osten gestiegenen Rohstoffkosten würden insbesondere das dritte Quartal belasten. Zudem bestehen weiterhin geopolitische Unsicherheiten und eine gedämpfte Nachfrage in zyklischen Segmenten.

Die Semperit-Aktie notierte am Donnerstag an in Wien letztlich 2,99 Prozent im Plus bei 15,50 Euro.

ivn/pro

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Semperit-Aktie fester: Höheres EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr
Semperit-Aktie stärker: B&C-Gruppe hat Anteil durch Übernahmeangebot ausgebaut
Semperit-Aktie stabil: Übernahmeangebot der B&C-Gruppe rechtswirksam

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Semperit

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holding

mehr Analysen
18.05.26 Semperit kaufen Warburg Research
20.04.26 Semperit kaufen Warburg Research
19.03.26 Semperit kaufen Warburg Research
19.02.26 Semperit neutral Erste Group Bank
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 15,70 1,29% Semperit AG Holding

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen