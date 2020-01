Semperit-AR-Chef Edelmann gibt Vorsitz ab, bleibt aber Aufsichtsrat

Peter Edelmann legt mit sofortiger Wirkung seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Semperit AG Holding mit zurück, bleibt aber Mitglied des Aufsichtsrates, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstagabend mit. Als neuer AR-Vorsitzender wird Walter Koppensteiner nominiert, der dem Gremium seit 2012 angehört. Vize-AR-Chef bleibt Stefan Fida.

Gründe für den personellen Wechsel wurden keine genannt und waren fürs erste auch nicht in Erfahrung zu bringen. Edelmann (60) ist auch CEO der B&C Holding, die die Mehrheit am Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hält. Im Gesamtjahr 2019 erwartet der Konzern ein negatives Jahresergebnis, belastet durch eine Abschreibung von 47 Mio. Euro in der Medizinsparte Sempermed, hieß es wenige Tage vor Weihnachten. Semperit prüft, was mit der unter Marktdruck geratenen Medizinsparte (Untersuchungshandschuhe, OP-Handschuhe) passieren soll. Erwogen wird ein Verkauf oder die Hereinnahme eines Partners.

In den ersten neun Monaten setzte der Semperit-Konzern 652 Mio. Euro um; der Verlust betrug bis September 34 Mio. Euro, weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte hätte es sogar knapp 9 Mio. Euro Gewinn gegeben.

