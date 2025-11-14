Semperit gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Semperit hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Semperit im vergangenen Quartal 190,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Semperit 176,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at