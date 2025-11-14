Semperit hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Semperit gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Semperit im vergangenen Quartal 162,9 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Semperit 161,1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at