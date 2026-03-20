Semperit stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Semperit hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Semperit ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Semperit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 181,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 747,53 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Semperit 731,84 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at