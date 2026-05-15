Semperit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Semperit stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Semperit ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 191,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at