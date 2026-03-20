20.03.2026 06:31:28

Semperit: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Semperit äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 179,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 170,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,10 Prozent auf 662,36 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 676,57 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,123 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 667,65 Millionen EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at

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