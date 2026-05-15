Semperit: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Semperit hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Semperit -0,350 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 163,7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at