SEMPIO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SEMPIO lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

SEMPIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1813,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 705,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 108,69 Milliarden KRW gegenüber 104,19 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at