SEMPIO FOODS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEMPIO FOODS gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 2735,00 KRW gegenüber 554,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

SEMPIO FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,76 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at