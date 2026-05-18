SEMPIO FOODS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEMPIO FOODS stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2044,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SEMPIO FOODS ein EPS von 357,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SEMPIO FOODS 103,73 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at