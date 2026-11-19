SEMPIO FOODS hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 297,00 KRW gegenüber 2735,00 KRW im Vorjahresquartal.

SEMPIO FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,37 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 108,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at