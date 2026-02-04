SEMPIO FOODS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SEMPIO FOODS hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

SEMPIO FOODS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 679,77 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1121,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 100,57 Milliarden KRW gegenüber 100,21 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4624,97 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SEMPIO FOODS ein Gewinn pro Aktie von 2203,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SEMPIO FOODS 408,93 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 404,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at