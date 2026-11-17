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17.11.2026 06:31:28
SEMPIO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SEMPIO hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
SEMPIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 401,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1813,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,23 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 108,69 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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